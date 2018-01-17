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РЖД ввели скидку на перевозку мазута и дизельного топлива в северо-западные порты

Экономика и бизнес Транспорт
17 января, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Объем перевозок должен составить не менее 8,83 млн тонн в год, за исключением экспортного топлива

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) ввела скидку в 37% на транспортировку дизельного топлива и мазута со станций Новоуфимская, Загородняя, Бензин по направлению к обслуживающим северо-западные порты станциям Автово-экспорт, Высоцк-экспорт и Лужская-экспорт. Такое решение приняло правление РЖД, сообщило корпоративное издание "Гудок".

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Понижающий коэффициент, который вводит перевозчик, согласно документу, составляет 0,630 к применяемым тарифами и будет действовать в течение 2018 г.

Скидка действительна для перевозок со станции Загородняя, Бензин, Новоуфисская Куйбышевской железной дороги (Самара) сырой нефти и нефтепродуктов объемом не менее 8,83 млн тонн в год, за исключением экспортного мазута и дизельного топлива. Также скидка действительна при перевозке мазута и дизельного топлива на экспорт через ленинградские станции Автово-экспорт, Лужская-экспорт и Высоцк-экспорт в объеме не менее 1 млн тонн в год.

"Выполнение гарантированного объема перевозок должно быть закреплено договорными обязательствами с ОАО "РЖД", - отмечается в сообщении.

Станция Автово-экспорт обслуживает Большой порт Санкт- Петербурга. Станции Лужская-экспорт и Высоцк экспорт обслуживают порты Усть-луга и Высоцк в Ленинградской области.

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