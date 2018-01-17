GE Transportation и КТЖ подписали договоры о поставке маневровых тепловозов

АСТАНА, 17 января. /ТАСС/. АО "НК "Казакстан темір жолы" и компанией GE Transportation подписаны договоры о поставке маневровых тепловозов и сервисном обслуживании магистральных пассажирских тепловозов серии ТЭП33А, следует из сообщения казахстанской компании.

"Достигнуты договоренности о поставках комплектов для 300 маневровых локомотивов, конечная сборка которых будет осуществляться на базе АО "Локомотив курастыру зауыты"", - говорится в сообщении.

Поставка первых двух локомотивов запланирована на 2019 год, остальных - в последующие 10 лет.

Контракт на сервисное обслуживание 175 пассажирских локомотивов серии ТЭП33А заключен сроком на 18 лет.

За время сотрудничества с GE Transportation АО "Локомотив курастыру зауыты" выпустило более 300 современных локомотивов "Evolution" для железнодорожной отрасли Казахстана и стран ближнего зарубежья.