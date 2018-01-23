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Объем грузоперевозок Ростовского филиала ПГК в 2017 году вырос на 22%

Экономика и бизнес Транспорт
23 января, 15:39 UTC+3

Погрузка каменного угля выросла до 3,17 млн тонн, строительных грузов - до 3 млн тонн

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ростовский филиал "Первой грузовой компании" (ПГК) в 2017 году увеличил объем перевозок по отношению к аналогичному показателю 2016 года на 22%, до 10 млн тонн, грузооборот вырос на 18%, до 6,7 млрд т-км, говорится в сообщении компании.
Доля ПГК на полигоне Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) выросла с 14% до 15%.

В отчетный период погрузка каменного угля выросла на 24%, до 3,17 млн тонн, строительных грузов - в 1,5 раза, до 3 млн тонн. Объем перевозок нефтепродуктов увеличился на 19%, до 580 тыс. тонн, минеральных удобрений - на 77%, до 140 тыс. тонн, цветных металлов - почти в 4 раза, до 20 тыс. тонн.
Объем перевозок филиала во внутреннем сообщении увеличился на 16%, до 8,7 млн тонн; объем экспортных перевозок вырос на 75%, до 1,3 млн тонн.

Грузы следовали со станций СКЖД в адрес грузополучателей РФ, стран СНГ и Китая, а также через порты Черного и Азовского морей - в Турцию, Канаду, Болгарию и другие государства Европы.

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