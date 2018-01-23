УВЗ провел конкурс на покупку 42,5% акций Тверского вагоностроительного завода

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ) провел закрытый конкурс на покупку принадлежащих ему 42,47% акций Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ), сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

"Провели конкурс, он был закрытый. Итоги еще не подвели. В ближайшее время решение примут", - сказал он. По данным другого источника, заявку на покупку акций ТВЗ, в частности, подал Трансмашхолдинг (ТМХ).

Осенью о планах УВЗ продать 42,5% ТВЗ сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на заявление главы УВЗ Александра Потапова. По его словам, реализация профильных и непрофильных активов компании направлена на стабилизацию финансового положения УВЗ. Контрольный пакет ТВЗ (50,64%) находится у ООО "Сапфир", 99,99% которого принадлежит ЗАО "Трансмашхолдинг".

О компаниях

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно- строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - "Уралвагонзавод".

В конце декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 100% акций "Уралвагонзавода".

АО "Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ ч. Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок (габарит RIC), различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения.