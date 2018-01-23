Объем погрузки ФГК на Южно-Уральской железной дороге в 2017 году вырос на 14%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Объем погрузки АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) на полигоне Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2017 году составил 17,5 млн тонн, что на 14% превышает аналогичный показатель по итогам 2016 года, говорится в сообщении компании.

В частности, на 10%, до 15,4 млн тонн, увеличился объем перевозок в полувагонах ФГК, в том числе за счет: лома черных металлов - на 51,3%, до 253,6 тыс. тонн, черных металлов - на 26,2%, до 2,5 млн тонн, строительных грузов - на 17,5%, до 11 млн тонн и др. Перевозки в крытых вагонах ФГК выросли на 2%, до 624 тыс. тонн, в цистернах - в 1,8 раза, до 1,3 млн тонн, на платформах - на 50%, до 230,3 тыс. тонн.

ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основной вид деятельности компании - предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. По итогам 2017 года грузооборот компании вырос на 13% по сравнению с результатом 2016 года, до 409,5 млрд тонно-км, погрузка достигла 197 млн тонн.