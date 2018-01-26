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Объем перевозок OOCL вырос в 2017 году на 3,6%, до 6,3 млн TEU

Экономика и бизнес Транспорт
26 января, 15:21 UTC+3

Рост связан с высокой долей внутриазиатских перевозок

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Материал из 1 страницы
© EPA/FOCKE STRANGMANN

ГОНКОНГ, 26 января. /ТАСС/. Объем перевозок гонконгской контейнерной линии OOCL ("дочка" OOIL) по итогам 2017 года составил 6,3 млн TEU, что на 3,6% больше относительно 2016 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Рост объемов OOCL был меньше среднерыночного показателя, который, по оценкам Drewry, составил около 5%. Это связано с высокой долей внутриазиатских перевозок в портфеле OOCL. Объемы перевозок компании на трейде Азия/Австралия, на который приходится почти половина от совокупного объема операций линии, снизились в 2017 году на 8,1%. Для сравнения, на маршрутах Азия-Европа объемы оператора выросли на 19,7%, на транстихоокеанских сервисах - на 16,3%.

Совокупная выручка компании выросла за прошлый год на 15,4%, при этом средняя выручка за единицу погрузки TEU увеличилась только на 11,4%. По данным компании, это связано с 5-процентным ростом вместимости флота, в результате чего средняя загрузка судов OOCL сократилась на 1,2%. В 2017 году перевозчик получил пять новых контейнеровозов вместимостью 21 тыс. TEU каждый, на 2018 год запланирована поставка одного судна из этой серии.
В четвертом квартале года объем погрузки OOCL снизился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на фоне замедления темпов роста на всех ключевых направлениях, на внутриазиатских маршрутах темп снижения объемов ускорился вдвое и достиг -14%. Средний рост выручки замедлился до 6%, учитывая сокращение выручки от операций на внутриазиатских и трансатлантических маршрутах.

Замедление темпов роста в конце года может быть отчасти связано с продажей бизнеса китайской корпорации COSCO. Согласно объявленной в июле сделке стоимостью 6,3 млрд долларов США, COSCO приобретет 90,1% акций OOIL, другая китайская государственная компания SIPG получит оставшиеся 9,9%. Закрытие сделки запланировано на апрель 2018 года.
Слияние создаст третий по величине контейнерный флот в мире. COSCO имеет самый большой портфель заказов на строительство 29 контейнеровозов с пропускной способностью более 500 тыс. TEU, и с учетом строящихся судов объединенный перевозчик станет крупнейшим в мире оператором по вместимости собственного флота. Также он станет крупнейшим перевозчиком по объемам погрузки.

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