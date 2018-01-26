Контейнерные перевозчики прекращают действие соглашения TSA

ТАСС, 26 января. Контейнерные перевозчики в феврале 2018 года прекращают действие Транстихоокеанского стабилизационного соглашения (Transpacific Stabilization Agreement, TSA), которое регулировало ставки и стратегию развития судоходных линий на трейде Азия-Америка, сообщает The Lloyd's List.

Решение принято после того, как крупнейший член TSA Maersk Line объявил о выходе из организации, из-за чего рыночная доля линий-членов соглашения сократилась с 80% до 65%.

Исполнительный секретарь организации Брайан Конрад отметил, что на протяжении многих лет TSA играло очень важную роль: оно поддерживало и обеспечивало развитие сервиса линейных операторов в интересах грузовладельцев, с другой стороны, защищало интересы линий в диалоге с регуляторами и объединениями грузовладельцев. Однако в последние несколько лет рынок стремительно меняется, как в коммерческом плане, так и операционном, и в этих условиях TSA перестало справляться с поставленными задачами.

Аналитики Lloyd’s List пишут, что нестабильность ставок на транстихоокеанском трейде свидетельствует об ослаблении влияния TSA. Недисциплинированность линий в вопросе исполнения договоренностей стала характерной особенностью рынка в 2017 году. Так, линии-члены TSA в прошлом году предприняли 18 попыток увеличить ставки через введение общей надбавки (GRI) от 400 до 1000 долларов США за 40-футовый контейнер.

TSA было создано в 1989 году. Оно пришло на смену более жесткой конференционной системе в сегменте перевозок между Азией и Америкой в рамках эволюционного процесса развития отрасли от зарегулированной системы перевозчиков, работавших на определенных маршрутах между базовыми портами, которая также характеризовалась жестким протекционизмом национальных перевозчиков, к глобальной, более вертикально интегрированной системе, предложившей рынку индивидуализированный логистический сервис с высокой добавленной стоимостью.

Еще относительно недавно - до 1999 года - конференции линейных перевозчиков определяли политику операторов в вопросах установления ставок и условий долгосрочных контрактов по всему миру. От этой практики пришлось отказаться под давлением антимонопольных регуляторов и объединений грузоотправителей. Тем не менее, в США TSA был предоставлен антимонопольный иммунитет, позволявший членам организации обмениваться рыночной информацией, совместно проводить маркетинговые исследования и устанавливать ставки и сборы в соответствии с "добровольными, необязательными" рекомендациями.