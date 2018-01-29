Китай нарастил импорт калийных удобрений в 2017 году на 11,3%, до 7,8 млн тонн

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Объем импортируемых Китаем калийных удобрений (ТН ВЭД код 3104) по итогам 2017 года вырос на 11,3% относительно 2016 года, до 7,77 млн тонн. В стоимостном выражении импорт составил 1,76 млрд долларов (+0,2%). Данная информация содержится в материалах таможенной статистики КНР.

Лидирующую позицию по объемам экспорта калийных удобрений в Китай занимает Канада. По итогам года поставлено 2,35 млн тонн (+58,5%). Доход от экспорта вырос на 39,8%, до 541,82 млн долларов. Средняя стоимость тонны составила 230 долларов (-31 доллар).

Экспорт из Белоруссии вырос на 43,1%, до 1,7 млн тонн, доход от экспорта - на 28,2%, до 389,12 млн долларов. Средняя стоимость тонны составила 229 долларов (-27 долларов).

Совокупный объем поставок удобрений из Израиля и Иордании за год составил более 1,6 млн тонн на сумму 362,47 млн долларов. Поставки из Иордании выросли на 35,7%, из Израиля - на 12,5%.

Из РФ в Китай по итогам года поставлено 1,59 млн тонн калийных удобрений, что на 35,6% меньше, чем в 2016 году. Доход от экспорта составил 353,66 млн долларов (-42,7%). Средняя стоимость тонны из РФ сократилась до 223 долларов (-28 долларов). Крупнейший поставщик калийных удобрений из России - компания "Уралкалий" - в 2016 году заключила контракт на поставку хлористого калия в Китай с консорциумом компаний Sinochem, CNAMPGC и CNOOC на период с августа 2016 года по январь 2017 года. Объем поставок по контракту составлял 600 тыс. тонн без учета опционов. В июле 2017 года стороны продлили сотрудничество на период с августа по декабрь 2017 года. Объем поставок и сумму сделки компания не раскрыла.

По итогам 2017 года средняя стоимость тонны калийных удобрений для Китая достигла 227 долларов, что ниже, чем в 2016 году на 25 долларов за тонну.