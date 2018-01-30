Погрузка Федеральной грузовой компании на ЮВЖД выросла на 46% в 2017 году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Объем погрузки АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) на полигоне Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") составил по итогам 2017 года 11 млн тонн, что на 46% превышает показатели 2016 года, следует из сообщения компании.

По словам директора Воронежского филиала ФГК Александра Бавыки, общий объем погрузки руды на полигоне ЮВЖД достиг 4 млн тонн, что почти в 2 раза больше 2016 года, сахара (в крытых вагонах) - 520 тыс. тонн (+26%).

"В сегменте отправок в цистернах в 2017 году зафиксирован трехкратный рост объема перевозок (до 171 тыс. тонн) по всей номенклатуре грузов, отгружаемых с полигона Юго-Восточной железной дороги: отправки бензина выросли в 3,2 раза (до 14,8 тыс. тонн), топочного мазута - почти в 8 раз (до 71 тыс. тонн)", - приводится в сообщении комментарий Бавыки.

Максимальный рост погрузки зафиксирован в сегменте перевозок нерудных строительных материалов (на 34%, до 5,8 млн тонн).

ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основной вид деятельности компании - предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. По итогам 2017 года грузооборот компании вырос на 13% по сравнению с результатом 2016 года, до 409,5 млрд тонно-км, погрузка достигла 197 млн тонн.