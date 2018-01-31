Импорт рыбы в Китай вырос в 2017 году на 11%, до 2,9 млн тонн

ПЕКИН, 31 января./ТАСС/. Импорт рыбы и рыбопродуктов в Китай по итогам 2017 года составил 2,89 млн тонн, что на 11% больше по сравнению с 2016 годом. В стоимостном выражении отмечен рост на 16,5%, до 8,06 млрд долларов США. Данная информация содержится в материалах таможенной статистики КНР.

Россия занимает лидирующую позицию по экспорту рыбы и рыбопродуктов в Китай (35% от общего объема). Тоннаж поставок рыбы и рыбопродуктов из России в Китай в 2017 году составил 1 млн тонн (+12,3%) на общую сумму 1,44 млрд долларов (+5,6%). Средняя стоимость тонны рыбы и рыбопродуктов из России составляет 1,4 тыс. долларов (-90 долларов).

Из США в Китай экспортировано 428,11 тыс. тонн, что на 13,8% больше, чем в 2016 году. Доход от экспорта составил 1,31 млрд долларов (+27,9%). Средняя стоимость тонны достигла 3 тыс. долларов (+338 долларов). Экспорт рыбы из Канады по итогам 2017 года составил 113,53 тыс. тонн (+15,6%). Доход от экспорта вырос на 22,2%, до 743,95 млн долларов. Средняя стоимость тонны достигла 6,6 тыс. долларов (+354 доллара).

Из Норвегии в Китай за год ввезено 197,83 тыс. тонн рыбы и рыбопродуктов (+22,5%) на общую сумму 465,45 млн долларов (+30,7%), из Индонезии - 124,19 тыс. тонн (+12,9%), 344,33 млн долларов (+7,5%).

По итогам 2017 года стоимость тонны рыбы и рыбопродуктов для Китая в среднем выросла на 132 доллара и составила 2,8 тыс. долларов. Детальная информация представлена в таблице.

По итогам 2016 года импорт рыбы и рыбопродуктов в Китай составил 2,32 млн тонн, в стоимостном выражении - 6,15 млрд долларов США. Из России в Китай поставлено 903,91 тыс. тонн. Доход от экспорта составил 1,36 млрд долларов. Из США в Китай экспортировано 376,13 тыс. тонн. Доход от экспорта составил 1,03 млрд долларов.