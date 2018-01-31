Выручка Росморпорта за 2017 год выросла на 11%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выручка ФГУП "Росморпорт" за 2017 год выросла на 11% по отношению к 2016 году и превысила отметку в 25 млрд рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте предприятия.

"Выручка ФГУП "Росморпорт" за 2017 год выросла на 11% по отношению к 2016 году и превысила отметку в 25 млрд руб., в том числе от основной деятельности - 19,8 млрд руб.; от арендного бизнеса - 2,9 млрд руб.; от прочих и сопутствующих видов деятельности - 2,4 млрд руб.", - говорится в сообщении.

За отчетный период более 3 млрд руб. собственных средств было вложено предприятием в обновление и новое строительство портовой инфраструктуры.

Количество судозаходов в порты присутствия предприятия в прошлом году достигло 400 тысяч. Навигационными услугами с использованием систем управления движением судов ФГУП "Росморпорт" воспользовались около 1 млн судов (+7,8%).

Общий объем ремонтных дноуглубительных работ, выполненных ФГУП "Росморпорт" в 2017 году на важнейших для мореплавания объектах, составил 9,5 млн м3.

За 2017 год флот "Росморпорта" пополнился 11 судами, построенными на российских верфях.