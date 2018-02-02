"Атомфлот" рассматривает танкер класса Arc5 для вывоза сжиженного газа с Ямала в Европу

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. ФГУП "Атомфлот" рассматривает вариант с танкерами класса Arc5 для вывоза сжиженного газа с Ямала в Европу после запуска проекта "Арктик СПГ" в 2022 году, сообщает газета "Коммерсант".

Предприятие заказало финской компании Aker Arctic Technology проведение модельных испытаний для нового линейного ледокола шириной 46 м, а также для танкера-газовоза Yamalmax и ледового класса Arc5, отмечается в публикации. Закупка на 28 млн рублей размещена на сайте госкорпорации.

Цель исследования - определить наиболее эффективный способ транспортировки СПГ с Ямала в Европу после введения в эксплуатацию "Арктик СПГ-2", отметил глава "Атомфлота" Вячеслав Рукша.

Для "Ямал СПГ" сейчас используются танкеры Arc7, которые способны самостоятельно проходить зимой в западном направлении в Европу. Однако, отмечает "Ъ", теперь "Атомфлот" присматривается к танкерам с более низким ледовым классом, но при условии их сопровождения новым ледоколом.

По словам Рукши в случае полного развития "Ямала СПГ" и "Арктик СПГ-2" будет требоваться проводка двух газовозов одновременно в сутки. Рассматриваются сразу два варианта: газовоз тяжелого ледового класса и ледокольное обеспечение меньшей мощности или усиление ледокольного обеспечения и уменьшение ледового класса газовоза.

По прогнозам "Новатэка", Россия сможет к 2030 г. выпускать более 80 млн т СПГ.

Завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ" реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь завода, вторая и третья будут введены в 2018-2019 годах.

Арктик СПГ-2" - второй СПГ-завод "Новатэка", запуск которого на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2023 году.