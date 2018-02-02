"Газпром нефть" в 2017 г. увеличила продажи авиатоплива в Шереметьево на 10%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Газпромнефть-Аэро" - оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - продала в 2017 году более 940 тыс. тонн авиационного топлива в международном аэропорту Шереметьево, что на 10% выше показателя 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба "Газпромнефть-Аэро".

Компания связывает рост продаж с увеличением объема заправок рейсов авиакомпаний "Волга-Днепр", "Северный ветер", "Роял Флайт", Adria Airways, а также с началом работы с новыми партнерами - Beijing Capital Airlines (Китай), Lucky Air (Китай), Flydubai (ОАЭ), China Eastern Airlines (Китай), KLM Royal Dutch Airlines (Нидерланды), Air France (Франция), Sichuan Airlines (Китай). На сегодняшний день "Газпромнефть-Аэро" заправляет в Шереметьево воздушные суда 34 авиакомпаний, 25 из них - иностранные авиаперевозчики.

"Мы намерены и дальше расширять круг своих партнеров в крупнейшем аэропорту России", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Для работы в Шереметьево "Газпромнефть-Аэро" в 2012 году построила собственный топливозаправочный комплекс. Предприятие в аэропорту использует 25 топливозаправщиков, в том числе оборудованных автоматизированным модулем коммерческого учета авиатоплива.