Emirates Logistics и Adidas открыли логистический центр в порту Танжер

ТАНЖЕР, 5 февраля. /ТАСС/. Логистический оператор Emirates Logistics (ОАЭ) и немецкий производитель спортивной одежды Adidas AG открыли логистический центр площадью 13 тыс. кв. метров на территории порта Tanger Med, сообщает Morocco World News.

Согласно планам компаний, в 2018 году оборот комплекса составит 5 млн товаров производства Adidas и 30 тыс. - других производителей.

Emirates Logistics является частью Sharaf Group. В состав группы также входит терминальный оператор Hind Terminals, который управляет сетью внутренних контейнерных терминалов в Индии, в том числе при портах JNPT, Мундра, Хазира и Ченнаи, а также железнодорожным логическим терминалом в Палвале в районе Дели.

Выступая на церемонии открытия нового логистического комплекса, глава Sharaf Group Салах Ибрагим отметил, что размещение логистического центра в Tanger Med обусловлено стратегическим положением порта между Атлантическим океаном и Средиземным морем. По словам Ибрагима, Tanger Med является одним из важнейших логистических узлов в Северной Африке.