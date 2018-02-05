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Emirates Logistics и Adidas открыли логистический центр в порту Танжер

Экономика и бизнес Транспорт
5 февраля, 16:41 UTC+3

Оборот комплекса в 2018 году должен составить 5 млн товаров производства Adidas

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ТАНЖЕР, 5 февраля. /ТАСС/. Логистический оператор Emirates Logistics (ОАЭ) и немецкий производитель спортивной одежды Adidas AG открыли логистический центр площадью 13 тыс. кв. метров на территории порта Tanger Med, сообщает Morocco World News.
Согласно планам компаний, в 2018 году оборот комплекса составит 5 млн товаров производства Adidas и 30 тыс. - других производителей.

Emirates Logistics является частью Sharaf Group. В состав группы также входит терминальный оператор Hind Terminals, который управляет сетью внутренних контейнерных терминалов в Индии, в том числе при портах JNPT, Мундра, Хазира и Ченнаи, а также железнодорожным логическим терминалом в Палвале в районе Дели.
Выступая на церемонии открытия нового логистического комплекса, глава Sharaf Group Салах Ибрагим отметил, что размещение логистического центра в Tanger Med обусловлено стратегическим положением порта между Атлантическим океаном и Средиземным морем. По словам Ибрагима, Tanger Med является одним из важнейших логистических узлов в Северной Африке.

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