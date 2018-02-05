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Перевозки пассажиров двухэтажными поездами в январе 2018 года выросли в 1,5 раза

Экономика и бизнес Транспорт
5 февраля, 17:36 UTC+3

Наиболее популярными направлениями стали Москва - Воронеж, Москва - Санкт-Петербург, а также Москва - Адлер и Москва - Самара

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток двухэтажных поездов АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") составил по итогам января 2018 года 330 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем в январе 2017 года, следует из сообщения РЖД.
Наиболее популярными направлениями стали Москва - Воронеж (33% от общего объема перевозок двухэтажными поездами), Москва - Санкт-Петербург (24%), а также Москва - Адлер и Москва - Самара (по 9%).

В парке АО "ФПК" насчитывается 297 двухэтажных вагонов различных типов. В настоящее время курсируют 10 пар двухэтажных поездов по 8 маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск, а также из Санкт-Петербурга в Адлер.
В 2017 году двухэтажными поездами АО "ФПК" воспользовались свыше 3,3 млн пассажиров (+24% к 2016 году).

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