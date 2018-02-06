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"Госкорпорация по ОрВД" может стать акционерной или казенной до конца года

Экономика и бизнес Транспорт
6 февраля, 17:08 UTC+3

Как сообщает газета "Коммерсант", преобразование в АО может завершиться до августа, в ППК - к ноябрю

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД) до конца года может изменить организационно-правовую форму: предприятие может стать публично-правовой компанией (ППК) или акционерным обществом (АО), сообщает газета "Коммерсант".

Грядущее преобразование объясняется тем, что "законодательные ограничения" не позволяют предприятию "реализовать экономический потенциал".
Согласно публикации, преобразование в АО может завершиться до августа, в ППК - к ноябрю.

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В ГК по ОрВД "Ъ" сообщили, что направили юридический анализ вариантов в Росавиацию, но конкретных предложений он не содержит.

По мнению собеседников газеты, с формой ППК могут возникнуть трудности, в сравнении с привычной и отработанной формой АО. ППК требует отчетности перед президентом, парламентом, Белым домом. АО, в отличие от ППК, потребует изменений в Воздушном кодексе (ВК).
Ранее на совещании у замглавы Минтранса Алана Лушникова при обсуждении вопроса Росавиация предпочтительным вариантом называла ФКП (федеральное казенное предприятие).

По мнению источников издания, Росавиация опасается лишиться контроля над прибыльным ФГУПом.
Выручка ФГУП "ГК по ОрВД" в 2016 году составила 93,7 млрд рублей, чистая прибыль - 16,3 млрд рублей.

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