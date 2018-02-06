Noatum Ports запускает ж/д сервис между портом Валенсия и Сарагосой

ВАЛЕНСИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Контролируемый китайской корпорацией Cosco испанский терминальный холдинг Noatum Ports, активы которого включают два контейнерных терминала в портах Валенсия и Бильбао и железнодорожные терминалы в Мадриде и Сарагосе, запускает прямой железнодорожный сервис, связывающий терминал компании в Сарагосе с терминалом в порту Валенсия, следует из сообщения компании.

На начальном этапе планируется отправлять один состав вместимостью 61 TEU в неделю. Однако в ближайшее время Noatum намерен увеличить частоту отправлений до ежедневной. Годовая мощность на маршруте на начальном этапе оценивается в 6 тыс. TEU в год, после перехода на ежедневный график отправлений - 29 тыс. TEU в год.

Порт Валенсия стал в 2017 году крупнейшим контейнерным портом Испании с оборотом более 4,8 млн TEU, что на 2% больше, чем в 2016 году. Контейнерооборот порта снижался на протяжении первого полугодия, но в июле неожиданно возобновился рост, что эксперты связывают с продажей в июне 51% акций Noatum Ports китайской корпорацией COSCO: это позволило привлечь на терминал Noatum Valencia больше судозаходов китайской линии.