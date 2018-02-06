Выручка "Транснефти" в 2017 г. превысила 800 млрд, прибыль составила 186 млрд рублей

ГОРКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль компании "Транснефть" составила в 2017 году 186 млрд руб. Об этом сообщил сегодня на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава компании Николай Токарев.

"Выручка компании - более 800 млрд, налоги в бюджеты всех уровней - 130 млрд руб., чистая прибыль компании - 186 млрд, дивидендов выплачено 58 млрд", - сказал Токарев.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Транснефти " по МСФО в 2016 году составляла 232,9 млрд руб.

По словам главы компании, "Транснефть" в 2017 году "отработала стабильно", все показатели выполнены в полном объеме, по наиболее приоритетным и чувствительным направлениям показатели превышены. По системам "Транснефти" в 2017 году было транспортировано около 477 млн тонн нефти и 33 млн тонн нефтепродуктов, сказал Токарев. Их них на экспорт было направлено 233 млн тонн нефти, на внутренний рынок - 244 млн тонн, добавил глава компании.