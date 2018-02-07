Россия в 2017 г. сократила экспорт черных металлов на 2,2%, экспорт угля вырос на 9,2%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские предприятия в 2017 году сократили экспорт черных металлов на 2,2% по сравнению с предыдущим годом - до 42,4 млн тонн, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы.

В стоимостном выражении экспорт черных металлов вырос почти на 33%, до 18,76 млрд долларов.

В том числе, в дальнее зарубежье поставки уменьшились на 4,4%, до 36,27 млн тонн на общую сумму 15,52 млрд долларов, а экспорт в СНГ вырос на 12,8%, до 6,13 млн т, общая сумма поставок - 3,24 млрд долларов.

Экспорт угля вырос на 9,2% и достиг 181,41 млн тонн на общую сумму 13,53 млрд долларов, что на 52% выше показателя 2016 года. Поставки железной руды выросли на 13,57%, до 21,06 млн тонн, в денежном выражении показатель вырос почти в два раза - до 1,59 млрд долларов.

Импорт стальных труб в 2017 году вырос на 50,5%, до 719 тыс. тонн на общую сумму 1,04 млрд долларов.