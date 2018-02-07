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Китайские компании инвестируют $800 млн в проект "Пояса и Пути" в Абу-Даби

Экономика и бизнес Транспорт
7 февраля, 17:29 UTC+3

Проект предполагает создание промышленной зоны Khalifa, примыкающей к порту Халифа в Абу-Даби

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НАНКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Двенадцать китайских компаний инвестируют более 800 млн долларов США в проект "Пояса и пути" в Абу-Даби, сообщает Xinhua.
Jiangsu Provincial Overseas Cooperation and Investment Company (JOCIC), которая реализует проект создания промышленной зоны Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (Kizad) на участке площадью 220 гектаров, примыкающей к порту Халифа в Абу-Даби, подписала соглашения с двенадцатью инвесторами, 10 из которых зарегистрированы в провинции Цзянсу в Восточном Китае.

В публикации отмечается, что промышленный парк Kizad должен стать образцовым проектом, примером эффективного сотрудничества в рамках инициативы Пояса и Пути.
Строительство промышленного парка началось в январе.
Соглашение между портовым оператором ОАЭ Abu Dhabi Ports и провинцией Цзянсу о сотрудничестве в реализации проекта развития зоны свободной торговли в порту Халифа было подписано летом прошлого года.

В 2016 году было подписано соглашение с судоходной корпорацией Cosco Shipping, в соответствии с которым порт Халифа стал хабом для операций китайской линии на Ближнем Востоке. Терминальный оператор в составе группы Cosco Shipping Ports строит в порту второй контейнерный терминал, с завершением которого мощность порта достигнет 6 млн TEU в год.

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