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Погрузка на станциях ЗабЖД в Амурской области в январе 2018 года выросла на 6,8%

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 16:31 UTC+3

В целом в январе 2018 года погрузка на сети РЖД составила 103,5 млн тонн

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. На Забайкальской железной дороге (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД") в Амурской области в январе 2018 года погружено 497,8 тыс. тонн грузов, это на 6,8% выше показателя за 2017 год.
По основной номенклатуре погружено:
- угля - 275,2 тыс. тонн (-0,5% к аналогичному периоду 2017 года),
- строительных грузов - 71,8 тыс. тонн (+50,9%),
- нефти и нефтепродуктов - 51,1 тыс. тонн (-15,1%),
- зерна - 55,1 тыс. тонн (+26,1%),
- жмыхов - 15,2 тыс. тонн (увеличение более чем 2 раз к январю 2017 года),
- лесных грузов -10,8 тыс. тонн (-2,2%),
- металлолома - 4,5 тыс. тонн (-5,6%),
- продуктов перемола зерна - 3,1 тыс. тонн (+48,3%),
- метизов - 2,5 тыс. тонн (-12,1%),
- комбикормов - 1,9 тыс. тонн (-15,1%).
На Забайкальской железной дороге погрузка в январе 2018 года составила 1,5 млн тонн, что выше показателя предыдущего года на 3,9%. Грузооборот вырос до 23,6 млн тонно-км (+2,6%).
В целом в январе 2018 года погрузка на сети РЖД составила 103,5 млн тонн, что превышает результат за аналогичный период прошлого года на 3,5%. Грузооборот увеличился на 5,6%, до 214,8 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - на 4,4% и составил 273,8 млрд тонно-км.

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