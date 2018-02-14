Hupac запускает новый сервис Европа - Центральная Азия через хаб в Баку

КЬЯССО, 14 февраля. /ТАСС/. Hupac запускает новый сервис, связывающий Европу и Центральную Азию, а также Турцию и Иран, сообщает пресс-служба компании.

Партнерами перевозчика выступили Intermodal Express и азербайджанский оператор ADY Container.

"Intermodal Express в партнерстве с ADY Container и Hupac Intermodal запускают новый сервис, связывающий Европу и Иран, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан, начиная с 12 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Логистику сервиса партнеры намерены выстраивать через новый интермодальный терминал в Баку.

Hupac подчеркивает, что поезда на маршруте будут отправляться регулярно по расписанию, однако частота отправлений пока не объявлена.

Также в феврале швейцарский интермодальный оператор в партнерстве с TurkRail запустил новый маршрут перевозок между ттерминалами Rotterdam RSC в Нидерландах, Duisburg DIT в Германии и Halkali в Стамбуле. Транзитное время на маршруте - одна неделя, частота - два отправления в неделю.