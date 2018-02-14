Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Hupac запускает новый сервис Европа - Центральная Азия через хаб в Баку

Экономика и бизнес Транспорт
14 февраля, 17:11 UTC+3

Сервис свяжет Европу и Иран, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЬЯССО, 14 февраля. /ТАСС/. Hupac запускает новый сервис, связывающий Европу и Центральную Азию, а также Турцию и Иран, сообщает пресс-служба компании.
Партнерами перевозчика выступили Intermodal Express и азербайджанский оператор ADY Container.
"Intermodal Express в партнерстве с ADY Container и Hupac Intermodal запускают новый сервис, связывающий Европу и Иран, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан, начиная с 12 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Логистику сервиса партнеры намерены выстраивать через новый интермодальный терминал в Баку.
Hupac подчеркивает, что поезда на маршруте будут отправляться регулярно по расписанию, однако частота отправлений пока не объявлена.

Также в феврале швейцарский интермодальный оператор в партнерстве с TurkRail запустил новый маршрут перевозок между ттерминалами Rotterdam RSC в Нидерландах, Duisburg DIT в Германии и Halkali в Стамбуле. Транзитное время на маршруте - одна неделя, частота - два отправления в неделю.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Турция Казахстан Туркмения Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
В Москве построят новые линии наземного метро
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
ЦИК не нашел оснований для иска Собчак в ВС об отмене регистрации Путина на выборах
4
Авария на ТЭЦ в Краснодаре оставила без света почти 200 тыс. человек
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
7
Володин: Россия не прекращает диалог с ПАСЕ, но взнос платить не будет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама