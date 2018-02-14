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Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна РФ в январе составил 19,8 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
14 февраля, 17:26 UTC+3

Перевалка сухих грузов составила 7,74 млн тонн, наливных - 12,04 млн тонн

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна РФ по итогам января 2018 года составил 19,78 млн тонн, что остается на уровне аналогичного периода прошлого года. Перевалка сухих грузов составила 7,74 млн тонн (+0,1%), наливных - 12,04 млн тонн (-0,2%), сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.
Грузооборот порта Новороссийск вырос на 5,4%, до 12,22 млн тонн. Порт Ростов-на-Дону нарастил перевалку грузов на 12,3%, до 1,02 млн тонн, Азов - на 12,4%, до 0,47 млн тонн, Темрюк - на 3,9%, до 0,29 млн тонн, Таганрог - на 24,3%, до 0,22 млн тонн.

Порт Туапсе сократил перевалку грузов на 5%, до 2,14 млн тонн, Кавказ - на 23,8%, до 1,35 млн тонн, Тамань - на 16,9%, до 1,01 млн тонн, Ейск - на 15,7%, до 0,29 млн тонн.
Грузооборот портов Крыма за отчетный период сократился на 7,7% относительно аналогичного периода 2017 года, до 0,75 млн тонн. Перевалка грузов в порту Керчь упала на 12,6%, до 0,6 млн тонн.
Перевалка грузов стивидорной компанией ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) за отчетный период достигла 6,18 млн тонн (-4,7%), ЗАО "КТК-Р" - 4,85 млн тонн (+16%). Детальная информация представлена в таблицах.

По итогам 2017 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна достиг 269,5 млн тонн:  сухих грузов - 118,43 млн тонн, наливных - 151,11 млн тонн. Грузооборот порта Новороссийск составил 147,47 млн тонн.

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