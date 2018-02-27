"Максима Логистик" совместно со "SWIFT" отправили первый контейнерный поезд в Китай

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Компания "Максима Логистик" совместно с китайской "SWIFT" отправила первый контейнерный поезд в Китай, следует из сообщения ГК "МАКСИМУМ".

"На прошлой неделе (23 февраля) компания "Максима Логистик" совместно с китайским грузовым экспедитором "SWIFT" отправила первый контейнерный поезд по маршруту ст. Базаиха (Красноярск) - Китай (ч/з пп Наушки/Замын-Ууд)", - говорится в сообщении.

В планах партнеров выйти на стабильное расписание, отправляя один поезд в неделю.

В работе задействованы 80-ти футовые фитинговые платформы ООО "Максима Логистик" и грузовые контейнеры "SWIFT". В текущем году силами контейнерного экспедитора "МаксЭкспресс" планируется увеличить грузовую базу и выйти на более частый график отправок контейнерных поездов, отмечают в компании.

ООО "Максима Логистик" - оператор железнодорожного подвижного состава с собственным парком вагонов и логистическими центрами. На сегодняшний день, согласно данным на сайте, операционный парк компании насчитывает более 10 тыс. вагонов.