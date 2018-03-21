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Более 90 тыс. вагонов были заказаны через "Грузовые перевозки" за первый год работы

Экономика и бизнес Транспорт
21 марта, 17:07 UTC+3

Торговая площадка разработана в рамках программы "Цифровая железная дорога в ОАО "РЖД", с декабря 2016 г. она работает в тестовом режиме

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Клиенты за первый год работы электронной площадки "Грузовые перевозки" оформили заказы на перевозку около 93 тыс. вагонов. Об этом говорится в сообщении РЖД.
Отмечается, что в электронном ресурсе зарегистрированы более 2,3 тыс. пользователей.

В конце марта 2017 г. РЖД приступили к поэтапному запуску электронной торговой площадки "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) в промышленную эксплуатацию. Торговая площадка разработана в рамках программы "Цифровая железная дорога в ОАО "РЖД", с декабря 2016 г. она работает в тестовом режиме. С июля 2017 г. пользователям, помимо заказа вагона и услуг перевозки, стал доступен заказ услуг терминально-складского комплекса РЖД.

ЭТП ГП - сервис грузоперевозки, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников - крытых вагонах, полувагонах, цистернах и т.д. из любой точки, где есть доступ к интернету, и оплатить ее - с единого лицевого счета или банковским платежом.

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