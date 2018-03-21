Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЗабЖД планирует в два раза увеличить объем путеремонтных работ в Приамурье в 2018 году

Экономика и бизнес Транспорт
21 марта, 17:27 UTC+3

Для достижения наилучших результатов по скорости и качеству ремонта основная часть работ будет выполнена с применением технологии "закрытого перегона"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в 2018 году планирует модернизировать в Приамурье 185,5 км пути. Это в два раза, или на 97 км, превышает объем путеремонтных работ 2017 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Обновление инфраструктуры будет вестись на участках: Тахтамыгда - Бамовская - Горелый, Талдан - Гудачи, Дактуй - Тыгда, Ушумун - Сиваки, Мухинская - Берея, Арга - Серышево, Завитая - Тюкан, Домикан - Архара.

Для достижения наилучших результатов по скорости и качеству ремонта основная часть работ будет выполнена с применением технологии "закрытого перегона". Она предусматривает закрытие одного пути для движения поездов и организацию на нем широкого фронта ремонтных работ в круглосуточном режиме с привлечением большого количества тяжелой техники и специального подвижного состава.
Старт путеремонтной кампании на полигоне обслуживания ЗабЖД в Амурской области запланирован на апрель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
В Москве построят новые линии наземного метро
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе на чемпионате мира в Милане
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Власти Подмосковья могут вывезти детей в лагеря из Волоколамска из-за местной свалки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов