ЗабЖД планирует в два раза увеличить объем путеремонтных работ в Приамурье в 2018 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в 2018 году планирует модернизировать в Приамурье 185,5 км пути. Это в два раза, или на 97 км, превышает объем путеремонтных работ 2017 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Обновление инфраструктуры будет вестись на участках: Тахтамыгда - Бамовская - Горелый, Талдан - Гудачи, Дактуй - Тыгда, Ушумун - Сиваки, Мухинская - Берея, Арга - Серышево, Завитая - Тюкан, Домикан - Архара.

Для достижения наилучших результатов по скорости и качеству ремонта основная часть работ будет выполнена с применением технологии "закрытого перегона". Она предусматривает закрытие одного пути для движения поездов и организацию на нем широкого фронта ремонтных работ в круглосуточном режиме с привлечением большого количества тяжелой техники и специального подвижного состава.

Старт путеремонтной кампании на полигоне обслуживания ЗабЖД в Амурской области запланирован на апрель.