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ФГК осуществила экспериментальную перевозку зерна в полувагонах

Экономика и бизнес Транспорт
21 марта, 17:44 UTC+3

Компания также решает задачи по обеспечению социальных перевозок, предлагая альтернативные решения в условиях дефицита универсального и специализированного подвижного состава

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочернее общество ОАО "РЖД") реализовало экспериментальную перевозку зерна насыпью в полувагонах. Опытная отправка осуществлена со станции Профинтерн Южно-Уральской железной дороги на станцию Ейск Северо-Кавказской железной дороги, сообщает пресс-служба компании.
По словам генерального директора ФГК Алексея Тайчера, компания разработала альтернативу перевозкам в зерновозах в условиях рекордного урожая зерна в России и дефицита специализированного подвижного состава.

"На базе Челябинского агентства транспортного обслуживания АО "ФГК" совместно с ТЦФТО Южно-Уральской железной дороги разработан новый способ транспортировки зерна в универсальном подвижном составе. Рассматривались варианты перевозки в модифицированных крытых вагонах, но они не подтвердили свою эффективность. "Федеральная грузовая компания" стала первым оператором, осуществившим перевозку зерна насыпью в полувагонах. На начальном этапе мы планируем ежемесячно отправлять порядка 100 вагонов, а в дальнейшем рассматриваем перевозки из регионов с наиболее высокой урожайностью зерна", - отметил Алексей Тайчер.

Он также подчеркнул, что компания решает задачи по обеспечению социальных перевозок, предлагая альтернативные решения в условиях дефицита универсального и специализированного подвижного состава. Ранее ФГК уже осуществила перевозки щебня и продукции ЖБИ на платформах.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании АО "ФГК" насчитывает 136 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 20.03.2017 года).

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