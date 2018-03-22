ВСЗ срывает сроки сдачи трех ледоколов по заказу "Атомфлота" и "Газпром нефти"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) срывает срок сдачи трех ледоколов, предназначенных для работы в Арктике, сообщает газета "Коммерсант".

В частности, передача портового ледокола "Обь", строящегося по заказу ФГУП "Атомфлот", сдвигается на полгода. Контракт на строительство судна за 97,7 млн долларов для обслуживания проекта "Новатэка" "Ямал СПГ" был заключен в 2015 году.

Как пояснил "Ъ" глава ОСК Алексей Рахманов, основной причиной задержки стало требование заказчика использовать автоматизированные системы управления энергообеспечением компании ABB. Вторая проблема -- ВСЗ взял на себя слишком большую задачу по строительству рыболовных судов, не рассчитав своей мощности.

Глава ВСЗ Александр Соловьев в свою очередь заявил "Ъ", что сроки сдачи портового ледокола для "Атомфлота" сместились из-за проблем со строительством двух ледоколов для "Газпром нефти", предназначенных для обслуживания Новопортовского месторождения. Они будут сданы на девять месяцев позже, пояснил он. Контракт на их строительство был заключен с ВСЗ в 2015 году, их должны были сдать до 2018 года.

По его словам, срыв сроков связан также со сложностями при установке на ледоколы оборудования ABB и со срывом сроков поставок дизель-генератора концерном "Русэлпром".