Клиенты ЭТП "Грузовые перевозки" за год заказали более 22 тыс. вагонов на полигоне СвЖД

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. На полигоне Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") за год с начала работы электронной торговой площадки (ЭТП) РЖД "Грузовые перевозки" сервисом воспользовались более 60 грузоотправителей, разместивших заказы на 22,6 тыс. вагонов, следует из сообщения магистрали.

"Причем, если за 9 месяцев 2017 года было заказано и оплачено 10,5 тысяч вагоноотправок, то с начала 2018 года (за 3 месяца) размещено уже более 12 тыс. заказов", - говорится в сообщении.

Всего на ЭТП в настоящее время зарегистрировано более 2,3 тыс. пользователей. В течение года клиенты оформили заказы на перевозку порядка 93 тыс. вагонов. Оказано услуг на сумму более 5 млрд рублей, в том числе за два месяца 2018 года - на 2,6 млрд рублей.