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Перевозки лесных грузов в/из портов в январе-феврале выросли на 18,8%, до 757 тыс. тонн

Экономика и бизнес Транспорт
22 марта, 16:46 UTC+3

В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 750,59 тыс. тонн (+18,9%), импортные - 6,48 тыс. тонн (+10,8%)

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки лесных грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-февраля 2018 года выросли на 18,8%, до 757,07 тыс. тонн. В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 750,59 тыс. тонн (+18,9%), импортные - 6,48 тыс. тонн (+10,8%).

На экспорт в порт Санкт- Петербург за отчетный период отправлено 338,63 тыс. тонн лесных грузов, что на 41,7% больше, чем в январе-феврале 2017 года. В порт Владивосток доставлено 108,39 тыс. тонн (+7,1%), Восточный - 112,83 тыс. тонн (+15,1%). На долю перевозок лесных грузов в порт Санкт-Петербург пришлось до 45% экспортных отправок, в порт Владивосток - 14%.

Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 4,85 тыс. тонн (+0,3%), Восточный - 1,44 тыс. тонн (+52,9%).

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