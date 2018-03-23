Между Киргизией и Узбекистаном возобновлено железнодорожное сообщение

БИШКЕК, 23 марта. /ТАСС/. Киргизия и Узбекистан после многолетнего перерыва возобновили железнодорожное сообщение между двумя странами. Об этом сообщило в пятницу киргизское внешнеполитическое ведомство.

"Государственное предприятие "Национальная компания Кыргыз темир жолу" ("Киргизские железные дороги") и акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") возобновили железнодорожное сообщение по маршруту Ташкент-Бишкек-Рыбачье (Киргизия)-Бишкек- Ташкент", - говорится в сообщении.

По сообщению МИД, торжественная церемония отправки первого поезда данного направления состоялась на железнодорожном вокзале Ташкента.

"Состав прибудет в Бишкек 23 марта в 19:03 по местному времени (16:03 мск), а в город Балыкчы - в 23.30 (20:30 мск) этого же дня", - отмечается в документе. В обратный путь поезд отправится 24 марта.

"Состав будет курсировать один раз в неделю. Из Ташкента он будет отправляться по четвергам и прибывать в Балыкчы по пятницам", - подчеркивается в сообщении.

Ранее вопрос о возобновлении прерванного несколько лет назад из-за обострения отношений между двумя странами железнодорожного сообщения поднимался на уровне президентов и правительств Киргизии и Узбекистана. Поезд Ташкент-Бишкек-Балыкчи свяжет Узбекистан с курортной зоной киргизского озера Иссык-Куль.