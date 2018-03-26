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Контейнерный поезд Калькутта-Дакка совершает пилотный рейс

Экономика и бизнес Транспорт
26 марта, 16:12 UTC+3

Оператор сервиса Container Corporation of India Ltd. (CONCOR) планирует запуск регулярного сервиса в течение двух месяцев

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КАЛЬКУТТА, 26 марта. /ТАСС/. Сегодня в Дакку должен прибыть пилотный рейс контейнерного поезда по маршруту, связывающему Бангладеш и Индией, сообщает Journal of Commerce.
Согласно публикации, оператор сервиса Container Corporation of India Ltd. (CONCOR) планирует запуск регулярного сервиса в течение двух месяцев, после устранения проблем, которые будут выявлены в ходе пилотного рейса.

Управляющий директор Gulf Orient Seaways Ltd, партнера CONCOR в Бангладеш, Ск Махфуз Хамид рассказал JOC.com, что на начальном этапе поезд будет прибывать в район моста Бангабандху в город Сираджгандж на севере Бангладеш примерно в 110 километрах от Дакки. Здесь предполагается создание терминала для приема и отправки контейнеров.
Он отметил, что маршрут будет продлен до Дакки или индустриальной зоны Газипур, где расположено большинство швейных фабрик, после получения разрешения на пересечение моста.

Хамид сообщил, что стоимость доставки контейнера на маршруте составляет 480 долларов США за TEU. Доставка до Газипура или Дакки будет на 250 долларов дороже. Для сравнения, автомобильная доставка из Калькутты в Дакку обходится в 800 долларов за TEU и занимает от 22 до 25 дней, так как грузовики до нескольких недель простаивают на границе.
Заместитель директора железной дороги Бангладешской Каликанта Гош сообщил, что после запуска регулярного сервиса предполагается 10-12 отправлений в месяц, то есть до трех раз в неделю.

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