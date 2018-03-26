Перевозки ФГК на сети ЗабЖД в феврале выросли на 44%, до 263 тыс. тонн

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в феврале 2018 года перевезла на полигоне Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) 263 тыс. тонн грузов, что на 44% превышает показатель прошлого года, говорится в сообщении компании.

По словам директора Иркутского филиала АО "ФГК" Евгения Королева, благодаря выигранному в конце прошлого года тендеру на предоставление вагонов под перегруз импортных грузов на станции Забайкальск, существенно вырос объем перевозок в полувагонах, крытых вагонах и на платформах компании.

"Большой рост демонстрируют импортируемые из Китая машины и оборудование, минерально-строительные грузы, цветная руда и промтовары. Погрузка импортных грузов в подвижной состав АО "ФГК" увеличилась в полтора раза к февралю прошлого года", - приводит пресс-служба компании слова Королева.

Он также отметил значительное наращивание объема перевозок зерновых грузов в крытых вагонах ФГК со станций Свободненского отделения ЗабЖД - в 11 раз, до 10,3 тыс. тонн. Общий объем перевозок в крытых вагонах на полигоне ЗабЖД вырос в 2,4 раза к февралю 2017 года и составил 34 тыс. тонн.

Перевозки в полувагонах ФГК на полигоне ЗабЖД в отчетный период выросли на 21% к уровню прошлого года и достигли 190 тыс. тонн. Увеличение обусловлено наращиванием погрузки угля Уртуйского месторождения со станции Краснокаменск на экспорт в КНР.

Перевозки в цистернах ФГК выросли в 5 раз, до 37 тыс. тонн, что связано с увеличением грузопредъявления нефтепродуктов со станции Сковородино.

АО "Федеральная грузовая компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России.

Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании АО "ФГК" насчитывает 136 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 21.03.2018 года). По итогам 2017 года грузооборот компании вырос на 13% по сравнению с результатом 2016 года, до 409,5 млрд тонно-км, погрузка достигла 197 млн тонн.