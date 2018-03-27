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Цены на коксующийся уголь в 2018 г. сохранятся на экстремально высоком уровне

Экономика и бизнес Транспорт
27 марта, 12:30 UTC+3

Основные причины снижения экспорта угля из Австралии, по мнению экспертов, - снижение пропускной способности железнодорожных путей из-за реконструкции и технические неполадки в портах

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Цены на коксующийся уголь в 2018 году сохранятся на экстремально высоком уровне из-за сокращения экспорта Австралией, сообщает газета "Ведомости".
"В 2017 г. из Квинсленда было экспортировано 210,8 млн т, сокращение в 2018 г. может составить 10% от этого показателя", - приводит газета слова одного из собеседников. К марту 2018 года сокращение экспорта из Квинсленда уже составило 2% по сравнению с показателями 2017 года, добавил другой эксперт.

Основные причины снижения экспорта угля из Австралии, по мнению экспертов, - снижение пропускной способности железнодорожных путей из-за реконструкции и технические неполадки в портах. Кроме того, растет внутреннее потребления угля в Австралии из-за новых железнодорожных проектов, в том числе строительства железнодорожного коридора Мельбурн - Брисбен протяженностью более 1700 км.
Для строительства 1000 км железнодорожных путей необходимо порядка 570 000 тонн стали и, соответственно, 300 000 тонн коксующегося угля, пишет газета.

По итогам 2017 года Австралия произвела 215,1 млн тонн коксующегося угля - 22,8% мировой добычи. При этом на экспорт было направлено 98% добычи. На долю австралийского коксующегося угля пришлось 62% мировой торговли - 210,8 млн тонн из 340 млн тонн, отмечают "Ведомости" со ссылкой на данные АКРА. Снижение экспорта по сравнению с 2016 годом составило 5%. В том числе это было связано с циклоном "Дебби", который обрушился на Австралию в марте того года. В связи с этим цены на уголь выросли на 65,6% - с $160/т в марте до $265/т в апреле. В 2016 году из-за серии наводнений в июне-сентябре экспорт угля из Австралии упал на 10%. Рост цен с мая по октябрь того года составил 206,9% - с $83,7/т до $256/т

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