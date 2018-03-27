Ярославский филиал ПГК за два месяца 2018 года нарастил погрузку лесных грузов на 30%

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Ярославский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за два месяца 2018 года на 30% нарастил объем погрузки лесных грузов по отношению к аналогичному показателю 2017 года, до 59 тыс. тонн, следует из сообщения компании.

Грузооборот вырос на 27%, до 157,8 млн т-км.

Объем погрузки пиломатериалов за два месяца 2018 года увеличился на 15%, до 30,1 тыс. тонн, фанеры - на 45%, до 14,6 тыс. тонн, древесностружечных плит - на 43%, до 14 тыс. тонн.

Погрузка для отправки во внутреннем сообщении выросла на 50%, до 12 тыс. тонн. Экспортная погрузка увеличилась на 21%, до 46,7 тыс. тонн.

Отправка грузов осуществлялась в крытых вагонах и на платформах из Вологодского региона и Республики Коми в адрес грузополучателей РФ и на экспорт в Латвию, Азербайджан и Казахстан.