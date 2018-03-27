Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ярославский филиал ПГК за два месяца 2018 года нарастил погрузку лесных грузов на 30%

Экономика и бизнес Транспорт
27 марта, 13:32 UTC+3

Объем погрузки пиломатериалов за два месяца 2018 года увеличился на 15%, до 30,1 тыс. тонн, фанеры - на 45%, до 14,6 тыс. тонн, древесностружечных плит - на 43%, до 14 тыс. тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Ярославский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за два месяца 2018 года на 30% нарастил объем погрузки лесных грузов по отношению к аналогичному показателю 2017 года, до 59 тыс. тонн, следует из сообщения компании.

Грузооборот вырос на 27%, до 157,8 млн т-км.
Объем погрузки пиломатериалов за два месяца 2018 года увеличился на 15%, до 30,1 тыс. тонн, фанеры - на 45%, до 14,6 тыс. тонн, древесностружечных плит - на 43%, до 14 тыс. тонн.

Погрузка для отправки во внутреннем сообщении выросла на 50%, до 12 тыс. тонн. Экспортная погрузка увеличилась на 21%, до 46,7 тыс. тонн.
Отправка грузов осуществлялась в крытых вагонах и на платформах из Вологодского региона и Республики Коми в адрес грузополучателей РФ и на экспорт в Латвию, Азербайджан и Казахстан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
В Москве построят новые линии наземного метро
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
2
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
3
Дни траура в России. Досье
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
6
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама