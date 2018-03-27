Реконструированную платформу "Мамаев Курган" в Волгограде откроют к 9 Мая

ВОЛГОГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Открытие реконструированной железнодорожной платформы на склоне Мамаева кургана в Волгограде планируется к Дню Победы, 9 Мая, сообщил во вторник журналистам посетивший объект губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Идем в графике [строительства], отставаний нет, планируем к 9 Мая полностью завершить проект", - сказал Бочаров.

Старая железнодорожная платформа на Мамаевом кургане была в заброшенном состоянии. Реконструированный остановочный павильон будет в два раза длиннее - платформа протянется на 220 метров и сможет принимать пригородные составы в 10 вагонов. Сам остановочный павильон строители "спрятали" под крышу, а для маломобильных пассажиров платформа оборудована пандусами.

Губернатор также отметил, что железнодорожники построили современное металлическое ограждение с обеих сторон от станции. "Вопросы безопасности решены на серьезном уровне - ограждение, камеры видеонаблюдения, другие элементы, чтобы люди, которые воспользуются электричкой, имели полную защищенность", - подчеркнул Бочаров.

Архитектурный комплекс на Мамаевом кургане с 85-метровой скульптурой "Родина-мать зовет" известен на весь мир. Каждый год 9 Мая на курган поднимаются десятки тысяч человек, чтобы почтить память защитников Сталинграда. Между Мамаевым курганом и правым берегом Волги к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России этим летом, построен 45-тысячный стадион "Волгоград Арена".

Открытие к 9 Мая новой платформы "Мамаев курган" - один из инфраструктурных проектов, которые реализуются в регионе накануне ЧМ-2018. Также в мае железнодорожники планирует запустить электропоезда из Волгограда и города Волжский до волгоградского международного аэропорта.