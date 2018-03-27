Рекорд суточной выгрузки на ДВЖД составил порядка 6,7 тыс. вагонов

ХАБАРОВСК, 27 марта. /ТАСС/. На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") 26 марта был достигнут максимальный объем выгрузки за всю историю магистрали - 6703 вагона, что более чем на 1100 вагонов превышает среднесуточные показатели за минувшие 2 года, следует из сообщения магистрали.

Всего по Хабаровскому территориальному управлению выгружено 297 вагонов, Владивостокскому - 4447, Комсомольскому - 1671, Сахалинскому - 106, Тындинскому - 182. При этом портами и нефтебазами Дальнего Востока выгружено 4919 вагонов с экспортными грузами - это лучший показатель за последние 10 лет, превышающий среднесуточную выгрузку в прошедшем году на 414 вагонов.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов федерации - Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областям и Республике Саха (Якутия). В зоне ее обслуживания находятся также Магаданская область, Камчатский край и Чукотcкий автономный округ. Все вместе это свыше 40% территории России.