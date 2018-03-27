Гигантские рыбы украсят платформу станции московского метро "Нагатинский затон"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Архитектурно-художественный облик станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро "Нагатинский затон" будет включать изображение вдоль платформы гигантских рыб, обитающих в водоемах Москвы. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции в ТАСС управляющий партнер архитектурного бюро "За бор" (Za bor architects) Арсений Борисенко.
Во вторник, 27 марта в Москве подвели итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурного облика станций БКЛ Метро "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар", который был объявлен в ноябре 2017 года. Победителями конкурса стали два российских архитектурных бюро "За бор" (Za bor architects), которые придумали концепцию "Нагатинского затона" и "Арх Слон" (Arch Slon) - авторы лучшей концепции "Кленового бульвара".
"Мы очень не хотели потерять концептуальную связь с местом. Нагатинский затон - это речной залив. Мы взяли образ, который лежит на поверхности, в некотором смысле наивен, но нам показался привлекательным. Это рыбы, то есть обитатели рек Московского региона", - сказал он.
По словам Борисенко, в ходе работы над проектом архитекторы бюро изучили фауну столичных рек и определили, что там обитают 12 типов рыб. "С почти энциклопедической точностью мы воспроизведем это в мозаичном полотне из керамогранита", - добавил он.
Как отметил, в свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, открытый международный конкурс на разработку архитектурного облика станций был объявлен на площадке ТАСС в ноябре 2017 года. Он прошел в два этапа, заявки на участие в конкурсном отборе подала 51 команда из 9 стран. В финал конкурса вошли 10 команд, они получат по 400 тыс. рублей.
"Нагатинский затон" - станция восточного участка Большой кольцевой линии метро, следующая за станцией "Печатники". Ее вестибюль будет расположен в начале улицы Коломенская. По проекту "Нагатинский затон" и следующая за ней станция "Кленовый бульвар" - мелкого заложения, с одним вестибюлем и береговыми платформами.
По словам сооснователя архитектурного бюро "Арх Слон" Александра Салова, близость к музею-заповеднику Коломенское "послужила основой при формировании образа станции".
"Форма входных групп наземного павильона определена абрисом купола церкви, напоминая о традиционных силуэтах памятников архитектуры усадьбы Коломенское", - сказал Салов.
Основным материалом павильона станции, как он отметил, стали алюминиевые трехслойные панели с сотовым наполнением, на потолке предусмотрены зеркальные панели на местах разрывов, напольное покрытие будет выполнено из гранитной плитки.
"В отделке интерьеров станции будут использованы только отечественные материалы: гранит на полу и стенах, алюминиевые и зеркальные панели на потолках", - отметил Салов.
Общая длина БКЛ составит 61 км, на котором разместятся 32 станции. Это будет второе большое кольцо метро, которое свяжет удаленные районы Москвы, там появится 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом (МЦК). Предположительно, строительство второго метрокольца полностью завершится в 2020 - 2021 годах. Первый участок от "Делового центра" до станции "Петровский парк" запустили для пассажиров в феврале текущего года.