Гигантские рыбы украсят платформу станции московского метро "Нагатинский затон"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Архитектурно-художественный облик станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро "Нагатинский затон" будет включать изображение вдоль платформы гигантских рыб, обитающих в водоемах Москвы. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции в ТАСС управляющий партнер архитектурного бюро "За бор" (Za bor architects) Арсений Борисенко.

Во вторник, 27 марта в Москве подвели итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурного облика станций БКЛ Метро "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар", который был объявлен в ноябре 2017 года. Победителями конкурса стали два российских архитектурных бюро "За бор" (Za bor architects), которые придумали концепцию "Нагатинского затона" и "Арх Слон" (Arch Slon) - авторы лучшей концепции "Кленового бульвара".

"Мы очень не хотели потерять концептуальную связь с местом. Нагатинский затон - это речной залив. Мы взяли образ, который лежит на поверхности, в некотором смысле наивен, но нам показался привлекательным. Это рыбы, то есть обитатели рек Московского региона", - сказал он.

По словам Борисенко, в ходе работы над проектом архитекторы бюро изучили фауну столичных рек и определили, что там обитают 12 типов рыб. "С почти энциклопедической точностью мы воспроизведем это в мозаичном полотне из керамогранита", - добавил он.

Как отметил, в свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, открытый международный конкурс на разработку архитектурного облика станций был объявлен на площадке ТАСС в ноябре 2017 года. Он прошел в два этапа, заявки на участие в конкурсном отборе подала 51 команда из 9 стран. В финал конкурса вошли 10 команд, они получат по 400 тыс. рублей.

"Нагатинский затон" - станция восточного участка Большой кольцевой линии метро, следующая за станцией "Печатники". Ее вестибюль будет расположен в начале улицы Коломенская. По проекту "Нагатинский затон" и следующая за ней станция "Кленовый бульвар" - мелкого заложения, с одним вестибюлем и береговыми платформами.

"Кленовый бульвар"

По словам сооснователя архитектурного бюро "Арх Слон" Александра Салова, близость к музею-заповеднику Коломенское "послужила основой при формировании образа станции".

"Форма входных групп наземного павильона определена абрисом купола церкви, напоминая о традиционных силуэтах памятников архитектуры усадьбы Коломенское", - сказал Салов.

Основным материалом павильона станции, как он отметил, стали алюминиевые трехслойные панели с сотовым наполнением, на потолке предусмотрены зеркальные панели на местах разрывов, напольное покрытие будет выполнено из гранитной плитки.

"В отделке интерьеров станции будут использованы только отечественные материалы: гранит на полу и стенах, алюминиевые и зеркальные панели на потолках", - отметил Салов.

Большая кольцевая линия метро

Общая длина БКЛ составит 61 км, на котором разместятся 32 станции. Это будет второе большое кольцо метро, которое свяжет удаленные районы Москвы, там появится 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом (МЦК). Предположительно, строительство второго метрокольца полностью завершится в 2020 - 2021 годах. Первый участок от "Делового центра" до станции "Петровский парк" запустили для пассажиров в феврале текущего года.