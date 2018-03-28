ФАС предлагает уравнять тарифы на вагоны ФГК с прейскурантом 10-01

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. ФАС предлагает уравнять ставки предоставления вагонов для перевозки грузов дочерней компании "РЖД" - "Федеральной грузовой компании" (ФГК) - и других операторов монополии с прейскурантом 10-01, сообщает газета "Коммерсант".

Как рассказал "Ъ" источник, знакомый с содержанием предложений ФАС, речь идет о "приведении цен на услуги по предоставлению вагонного парка, принадлежащего группе лиц РЖД (гарантирующего национального перевозчика), в соответствие с экономически и технологически обоснованным уровнем среднесетевого тарифа -- уровнем тарифного прейскуранта -- в отношении предоставления вагонов на перевозку грузов первого тарифного класса на внутреннем рынке". К первому тарифному классу относятся "социально значимые грузы": уголь, щебень, руда, цемент, лес и пиломатериалы.

"Из-за ажиотажного спроса на полувагоны со стороны угольщиков цены на предоставление парка в последнее время заметно выросли (1,7-1,8 тыс. руб. в сутки, аренда и спот -- выше 2 тыс.). Цена прейскуранта (17,5% тарифа на перевозку) при этом составляет всего 1,15 тыс. за вагон в сутки", - пишет газета.

По мнению ФАС, на первом этапе это должно повысить доступность вагонов на внутреннем рынке. На втором этапе результатом этой меры видится "приватизация операторов подвижного состава и завершение структурного разделения организации--владельца инфраструктуры от организаций--операторов подвижного состава".

Сейчас вагоны ФГК формально не считаются инвентарным парком монополии и предоставляются по нерегулируемым ценам. Предписания в адрес РЖД и ФГК от 15 декабря 2017 года требуют от монополии прекратить практику заключения с ФГК договоров, в том числе агентских, которые приводят к экономически необоснованным расходам грузоотправителей сверх прейскуранта 10-01, ФГК оспаривает предписание, отмечает "Ъ".

Приватизация ФГК, напоминает издание, обсуждалась и раньше, но сама антимонопольная служба относилась к идее с осторожностью, так как "воздействовать на частную монополию сложнее". Сейчас в ведомстве не поясняют, что имеют в виду под приватизацией - реальную продажу "Федеральной грузовой" или же формальную потерю ею автономии при объявлении парка инвентарным, отмечает "Коммерсант". Министерство транспорта РФ в проекте целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок предлагало сохранить за РЖД присутствие в вагонном сегменте, пишет газета.