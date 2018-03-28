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"РЖД Логистика" запустила сервис ускоренной доставки грузов из Москвы в Новосибирск

Экономика и бизнес Транспорт
28 марта, 11:34 UTC+3

Регулярные отправки осуществляются в крупнотоннажных контейнерах по расписанию три раза в неделю. Сроки доставки составляют 6-7 суток.

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" запустило регулярный сервис доставки сборных грузов из Москвы в Новосибирск в ускоренных контейнерных поездах, следует из сообщения компании.
Регулярные отправки осуществляются в крупнотоннажных контейнерах по расписанию три раза в неделю. Сроки доставки составляют 6-7 суток.

Консолидация груза производится в Москве на железнодорожной станции Кунцево-2. Выдача осуществляется на складе "РЖД Логистики" в Новосибирске.
Этот сервис предоставляется в рамках направления "РЖД Экспресс" по доставке мелких и сборных партий грузов как физическим, так и юридическим лицам.

АО "РЖД Логистика" создано в ноябре 2010 г. в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.

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