Екатеринбургский филиал ПГК наращивает экспортные отправки в Нидерланды и Китай

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский филиал "Первой грузовой компании" (ПГК) по итогам января-февраля 2018 года перевез свыше 235 тыс. тонн грузов на экспорт, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Грузооборот вырос на 9%, до 145,6 млн т-км. Доля ПГК в экспортных отправках на полигоне Свердловской железной дороги (СВЖД) сохранилась на уровне 10%.

"Традиционно большая часть экспортного грузопотока филиала приходится на Нидерланды. В январе-феврале из Екатеринбурга в адрес морского порта Роттердама было доставлено 94 тыс. тон нефти и нефтепродуктов, а также 70 тыс. тонн черных металлов. Кроме того, росту показателей способствовало возобновление отправок удобрений через станцию Забайкальск в Китай", - пояснил директор Екатеринбургского филиала Виталий Кущенко.

Наибольший прирост погрузки в отчетном периоде показали кокс (+99%), лесные грузы (+52%) и огнеупоры (+46%).

Грузы следовали со станций СВЖД на экспорт преимущественно через погранпереходы в страны СНГ и Китай, через балтийские, черноморские и тихоокеанские порты - в Евросоюз, Египет, Кубу, Колумбию и Индию.