В Китае открыли крупнейший в мире завод по производству лифтов

ПЕКИН, 30 марта. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Ведущий германский производитель лифтов и эскалаторов ThyssenKrupp AG запустил в работу в городе Чжуншань (провинция Гуандун, Южный Китай) крупнейший в мире завод по производству лифтов. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

По словам руководства компании, испытательная башня нового предприятия одна из самых высоких в мире - 248 м. Ожидается, что там будут проходить тесты инновационной разработки производителя - лифтов без тросов MULTI, сконструированных с использованием технологии магнитной левитации. Они способны перемещаться и в вертикальном, и в горизонтальном направлениях, открывать двери на все четыре стороны.

"Строительство подобной инфраструктуры в Китае обеспечит вывод на рынок страны самых передовых инновационных технологий в области лифтостроения, - сказал глава немецкого концерна Хайнрих Хисингер. - В условиях урбанизации и роста плотности населения в городах мы приняли решение сконцентрироваться в Китае на производстве и тестировании технологии MULTI ". "Внедрение системы лифтов без тросов позволит оптимизировать занимаемое пространство и улучшить пропускную способность при перевозке людей", - добавил топ-менеджер.

Он также отметил, что компания уже получила первый коммерческий заказ на производство инновационного лифта, который будет изготовлен и протестирован в КНР. По предварительной оценке, система будет готова к установке в 2020 году.