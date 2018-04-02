Инвестиции в модернизацию вокзалов СКЖД составят более 300 млн рублей в 2018 году

МОСКВА, 2 апреля./ТАСС/. В рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" в 2018 году в реконструкцию, модернизацию и адаптацию инфраструктуры Северо-Кавказской дирекции железнодорожных вокзалов планируется инвестировать 305 млн рублей, следует из сообщения службы корпоративных коммуникаций магистрали.

Продолжатся работы по реконструкции вокзалов Грозный и Сальск, техническому перевооружению для маломобильных пассажиров вокзалов Туапсе, Лазаревская и Лоо, а также адаптации для маломобильных групп населения вокзалов Пятигорск и Махачкала.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на генерального директора РЖД Олега Белозерова, что инвестпрограмма компании на 2018 год объемом более 500 млрд рублей будет скорректирована в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. В 2017 году инвестпрограмма РЖД составила около 500 млрд рублей.