Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвестиции в модернизацию вокзалов СКЖД составят более 300 млн рублей в 2018 году

Экономика и бизнес Транспорт
2 апреля, 15:33 UTC+3

Продолжатся работы по реконструкции вокзалов Грозный и Сальск, перевооружению для маломобильных пассажиров вокзалов Туапсе, Лазаревская и Лоо

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля./ТАСС/. В рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" в 2018 году в реконструкцию, модернизацию и адаптацию инфраструктуры Северо-Кавказской дирекции железнодорожных вокзалов планируется инвестировать 305 млн рублей, следует из сообщения службы корпоративных коммуникаций магистрали.

Продолжатся работы по реконструкции вокзалов Грозный и Сальск, техническому перевооружению для маломобильных пассажиров вокзалов Туапсе, Лазаревская и Лоо, а также адаптации для маломобильных групп населения вокзалов Пятигорск и Махачкала.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на генерального директора РЖД Олега Белозерова, что инвестпрограмма компании на 2018 год объемом более 500 млрд рублей будет скорректирована в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. В 2017 году инвестпрограмма РЖД составила около 500 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
В Москве построят новые линии наземного метро
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
2
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
3
Актер сериала "Последний из Магикян" осужден на 22 года за изготовление детского порно
4
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
МЧС России восстановило хронологию первоначальных действий пожарных в ТЦ в Кемерове
7
На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело убитого полицейского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости