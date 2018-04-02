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С вокзалов и станций СвЖД в марте отправлено 2,2 млн пассажиров

Экономика и бизнес Транспорт
2 апреля, 16:38 UTC+3

Из них в пригородном сообщении отправлено 1,6 млн пассажиров, в дальнем следовании - 0,6 млн человек

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МОСКВА, 2 апреля./ТАСС/. С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") в марте 2018 года отправлено 2,2 млн пассажиров, что на 2,3% меньше, чем в марте 2017 года, следует из сообщения магистрали.

Из них в пригородном сообщении отправлено 1,6 млн пассажиров, в дальнем следовании - 0,6 млн человек. Пассажирооборот на СвЖД в марте 2018 года составил 681,85 млн пасс-км (-0,5%).

В первом квартале 2018 года с вокзалов и станций магистрали отправлено 6,2 млн пассажиров, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 4,4 млн пассажиров, в дальнем следовании - 1,8 млн человек. Пассажирооборот  снизился на 0,5% к уровню прошлого года и составил 2,055 млрд пасс-км.

В целом на сети РЖД в марте 2018 года перевезено 90,2 млн пассажиров, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 82,53 млн пассажиров, в дальнем следовании - 7,64 млн человек. Пассажирооборот в марте 2018 года составил 8 млрд пасс-км (+3,1%).

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