Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суммарный оборот контейнеров в системе РЖД возрос по итогам I квартала 2018 года на 11,8%

Экономика и бизнес Транспорт
3 апреля, 10:40 UTC+3

Оборот груженых контейнеров вырос на 14,34%, до 654,6 тыс. TEU. В тоннах рост оборота составил 12%, до 9,38 млн т.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Суммарный оборот контейнеров в системе РЖД вырос по итогам первого квартала 2018 года на 11,83%, относительно аналогичного периода прошлого года, до 996 тыс. TEU, следует из данных ГВЦ РЖД.

Оборот груженых контейнеров вырос на 14,34%, до 654,6 тыс. TEU. В тоннах рост оборота составил 12%, до 9,38 млн т. При этом, в первом квартале оборот порожних экспортных контейнеров выше, чем груженых.

Оборот контейнеров во внутреннем сообщении вырос на 0,35%, до 193,66 тыс. TEU, в весе до 3,1 млн т (+2%). Рост порожних контейнеров во внутреннем сообщении составил 4,73%, до 233,2 тыс. TEU.
Оборот груженого импорта вырос на 26,5%, до 142,76 тыс. TEU, в весе на 24,2%, до 1,49 млн т. Транзит вырос всего на 26,7%, до 79,87 тыс. TEU, в весе на 17,5%, до 898,4 тыс. т. Груженый экспорт вырос на 17%, до 238,27 тыс. TEU, в весе рост 15,36%, до 3,95 млн т.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
В Москве построят новые линии наземного метро
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
2
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
3
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
4
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
5
В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины
6
В десяти московских поликлиниках внедрили методику раннего выявления рака легких
7
Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости