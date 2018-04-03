Суммарный оборот контейнеров в системе РЖД возрос по итогам I квартала 2018 года на 11,8%

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Суммарный оборот контейнеров в системе РЖД вырос по итогам первого квартала 2018 года на 11,83%, относительно аналогичного периода прошлого года, до 996 тыс. TEU, следует из данных ГВЦ РЖД.

Оборот груженых контейнеров вырос на 14,34%, до 654,6 тыс. TEU. В тоннах рост оборота составил 12%, до 9,38 млн т. При этом, в первом квартале оборот порожних экспортных контейнеров выше, чем груженых.

Оборот контейнеров во внутреннем сообщении вырос на 0,35%, до 193,66 тыс. TEU, в весе до 3,1 млн т (+2%). Рост порожних контейнеров во внутреннем сообщении составил 4,73%, до 233,2 тыс. TEU.

Оборот груженого импорта вырос на 26,5%, до 142,76 тыс. TEU, в весе на 24,2%, до 1,49 млн т. Транзит вырос всего на 26,7%, до 79,87 тыс. TEU, в весе на 17,5%, до 898,4 тыс. т. Груженый экспорт вырос на 17%, до 238,27 тыс. TEU, в весе рост 15,36%, до 3,95 млн т.