Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На железной дороге Гонконг-Шэньчжэнь запущено пробное движение поездов

Экономика и бизнес Транспорт
3 апреля, 13:20 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Сравнительно короткий, но важный участок призван стать звеном формирующейся в КНР скоростной железнодорожной сети

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 апреля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Пробное движение поездов со скоростью до 200 км в час началось на новом участке скоростной железной дороги, которая связала Гонконг с соседним Шэньчжэнем. Как сообщили местные власти, магистраль протяженностью 26 км должна быть введена в эксплуатацию в сентябре.

Сравнительно короткий, но важный участок призван стать звеном формирующейся в КНР скоростной железнодорожной сети. Ветка позволит сократить время в пути до крупнейшего южнокитайского города Гуанчжоу до 48 минут с нынешних двух часов, а до Шэньчжэня можно будет домчаться за каких-то 14 мин.

Строительство стальной магистрали, которая будет интегрирована с общей сетью городского метро, началось в 2010 году, и по плану должно было завершиться за пять лет. Однако постоянные задержки привели к удорожанию проекта, а поиски дополнительного финансирования затормозили процесс строительства еще больше. В итоге конечная стоимость проекта раздулась до астрономической суммы в 10,7 млрд долларов США.

Таким образом, прокладка одного километра трассы обошлась в немыслимые 411 млн американских долларов, что стало абсолютным мировым рекордом. Это объясняется тем, что весь маршрут был проложен под землей и в горных туннелях. Даже конечный терминал в западной части полуострова Коулун площадью в 11 га оказался подземным. Для его строительства пришлось вырыть 4,5 млн кубометров земли.

Прокладывать путь на поверхности невозможно - плотность застройки Гонконга такова, что не позволяет сооружать вокзал и ведущие к нему пути без сноса многочисленных зданий. Реализацией данного проекта занимается местная корпорация MTR.

Подсчитано, что через полвека с начала функционирования ветка не окупит и половины затраченных на нее средств. Однако администрация Гонконга исходит из того, что она жизненно важна для долгосрочного развития мегаполиса, его дальнейшей экономической интеграции с материковым Китаем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
В Москве построят новые линии наземного метро
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
3
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
4
Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
5
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
6
Песков не стал комментировать публикацию о происхождении газа, которым отравили Скрипаля
7
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости