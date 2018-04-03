Более 73 млн рублей направят на развитие железной дороги в Дагестане в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 73,5 млн рублей планируется направить на развитие железнодорожной инфраструктуры Дагестана в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД", сообщили во вторник в пресс-службе компании по итогам визита в регион начальника Северо-Кавказской железной дороги Владимира Пястолова.

"В текущем году в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" на развитие железнодорожной инфраструктуры республики планируется направить 73,5 млн рублей. Благодаря этому, в частности, будут модернизированы устройства заграждения на железнодорожных переездах на перегоне Кизляр - Разъезд № 17 и Кизлюрт - Темиргое", - отметили в РЖД.

По данным РЖД, объем погрузки в Махачкалинском регионе в первом квартала 2018 года составил 0,45 млн тонн, что на 15,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

"Наибольший объем перевозок пришелся на строительные грузы и нефтепродукты. В настоящее время в республике курсируют пять пар пригородных поездов, которые традиционно пользуются высоким спросом у местных жителей. В первом квартале 2018 года на трех пригородных маршрутах региона перевезено 97 тыс. человек, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказали в пресс-службе.

Во вторник в Дагестане состоялась рабочая встреча начальника Северо-Кавказской железной дороги Владимира Пястолова и временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Владимира Васильева. Стороны обсудили перспективы развития дальних и пригородных пассажирских перевозок, возможность обновления вагонного парка, реконструкции остановочных пунктов и увеличения объемов перевозок грузов.

Махачкалинский регион Северо-Кавказской железной дороги расположен на территории двух республик: Дагестана и Калмыкии. Его эксплуатационная длина составляет 509 километров. В структурных подразделениях ОАО "РЖД" на территории Дагестана трудятся более 2 тыс. человек.