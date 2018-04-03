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Погрузка на ЗабЖД в марте выросла на 12,3%

Экономика и бизнес Транспорт
3 апреля, 14:09 UTC+3

Грузооборот вырос на 2,5%, до 24,1 млрд тонно-км

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Погрузка на сети Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в марте 2018 года выросла на 12,3% и составила 1,4 млн тонн, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
Грузооборот вырос на 2,5%, до 24,1 млрд тонно-км.
За январь-март погрузка на ЗабЖД составила 4,2 млн тонн (+6,1%), в том числе:
- угля - 2,8 млн тонн (+7,1%),
- строительных грузов - 360,8 тыс. тонн (-5,1%),
- импортных грузов - 248,2 тыс. тонн (-12,6%),
- нефти и нефтепродуктов - 232,8 тыс. тонн (+5,8%),
- зерна - 169,7 тыс. тонн (+48,2%),
- лесных грузов - 113,6 тыс. тонн (+9,9%),
- жмыхов - 56,1 тыс. тонн (+37,4%),
- металлолома - 40,6 тыс. тонн (+36,6%),
- огнеупорных материалов - 25,1 тыс. тонн (+27,2%),
- метизов - 19,7 тыс. тонн (+6,9%),
- руды цветной - 14,2 тыс. тонн (+9,6%),
- комбикормов - 7,9 тыс. тонн (+23,5%),
- продуктов перемола зерна - 11,1 тыс. тонн (+74,5%),
- промышленного сырья - 3,4 тыс. тонн (+48%).
Грузооборот за январь-март 2018 года составил 68,6 млрд тонно-км (+1,1% к аналогичному периоду прошлого года).

В целом на сети ОАО "Российские железные дороги" погрузка в марте 2018 года составила 112,4 млн тонн, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за март 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2% и составил 224,2 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь-март 2018 года, по оперативным данным, составила 315,7 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот с начала 2018 года составил 636,2 млрд тарифных тонно-км (+4,6%).

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