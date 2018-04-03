Погрузка на сети Октябрьской железной дороги в марте выросла на 3,2%

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Погрузка на сети Октябрьской железной дороги (ОЖД) в марте 2018 года выросла на 3,2% и составила 9 млн тонн, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

С января по март текущего года, по оперативным данным, в зоне ответственности ОЖД погрузка составила 24 млн тонн, что на 4,7% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

В первом квартале 2018 года на ОЖД погружено:

- руды железной - 6 млн тонн (+2% по сравнению с тем же периодом 2017 года);

- строительных грузов - 6 млн тонн (+17,7%);

- промышленных грузов - 546 тыс. тонн (-0,8%);

- цемента - 209 тыс. тонн (+32,7%);

- лесных грузов - 1 млн тонн (-7%);

- нефти и нефтепродуктов - 3 млн тонн (-6,9%);

- удобрений - 5 млн тонн (+7,9%);

- химикатов - 291 тыс. тонн (-14,4%).

Тарифный грузооборот с января по март 2018 года составил 42,1 млрд тонно-км (+5,7% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 55 млрд тонно-км (+5,7%).

В целом на сети ОАО "Российские железные дороги" погрузка в марте 2018 года составила 112,4 млн тонн, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за март 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2% и составил 224,2 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь - март 2018 года, по оперативным данным, составила 315,7 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2018 года составил 636,2 млрд тарифных тонно-км (+4,6%).