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Объем ж/д перевозок каменного угля в/из портов в январе-марте достиг 39,5 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
4 апреля, 12:22 UTC+3

В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 39,45 млн тонн (-0,1%), импортные - 5,56 тыс. тонн (-45,7%)

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МОСКВА, 4 апреля./ТАСС/. Железнодорожные перевозки каменного угля в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-марта 2018 года составили 39,45 млн тонн, что остается на уровне аналогичного периода прошлого года. В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 39,45  млн тонн (-0,1%), импортные - 5,56 тыс. тонн (-45,7%).

Объем ж/д перевозок угля на экспорт в порт Восточный за отчетный период составил 7,9 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за январь-март 2017 года. В порт Ванино по сети ж/д доставлено 5,92 млн тонн (-4,7%), Усть-Луга - 5,7 млн тонн (-1,1%), Находка - 3,9 млн тонн (+16,4%), Мурманск - 3,62 млн тонн (+8%). На долю перевозок угля в порт Восточный пришлось до 20% экспортных отправок, в порт Ванино - 15%, Усть-Луга - 14%.
Импортная ж/д перевозка угля из порта Выборг за отчетный период составила 5,56 тыс. тонн (-40,9%).

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